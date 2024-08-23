زيلينسكي يوجه نداء لحلفاء بلاده في الأزمة الحالية

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، نداء جديدا إلى الدول الحليفة لبلاده في الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي إن كييف بحاجة إلى أسلحة تصلها في الوقت المناسب، وليس الوعود.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في خطابه التلفزيوني المعتاد "تسليم (الأسلحة) في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية الآن. تم الإعلان عن بعض الحزم والتصويت عليها، لكنها لم تُسلم إلى أوكرانيا بعد. القتال على الجبهة بالقذائف والمعدات، وليس بكلمات على غرار غدا أو قريبا".

وتحرز روسيا تقدما، منذ أشهر، خاصة في شرق أوكرانيا حيث تعلن السيطرة على قرى من حين لآخر.