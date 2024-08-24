القيادة المركزية الاميركية "سنتكوم" تعلن تدمير 3 مسيّرات للحوثيين في يوم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، تدمير 3 مسيّرات لجماعة الحوثي اليمنية خلال 24 ساعة.

وذكرت "سنتكوم" في بيان، أنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر".

كما تمكنت القوات من "تدمير طائرة مسيرة ثالثة تابعة للجماعة في منطقة (لم تذكرها) خاضعة لسيطرتها في اليمن".

واعتبرت "سنتكوم" أن تلك المسيّرات "شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".