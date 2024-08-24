بايدن يتصل بزيلينسكي ويعلن تقديم مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف في مواجهة الغزو الروسي، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان.
وأكد بايدن أن الحزمة الجديدة التي لم يكشف قيمتها المالية، تشمل "صواريخ دفاع جوي لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة، وصواريخ مضادة للدروع للحماية في مواجهة تكتيكات روسيا المتبدلة في الميدان، وذخيرة لصالح الجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم".
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