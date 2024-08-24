«الصحة العالمية» تدعو لتوفير 135 مليون دولار لمنع تفشي جدري القردة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى اتخاذ إجراءات منسقة عالمياً للسيطرة على تفشٍ جديد لجدري القردة، معلناً عن خطة استجابة ستتطلب 135 مليون دولار على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال جيبريسوس في خطاب ألقاه أمام الدول الأعضاء في المنظمة، «دعوني أكن واضحاً: يمكن السيطرة على هذا التفشي الجديد من جدري القردة وإيقافه». وأضاف: «الاستجابة لهذا التفشي المعقد تتطلب استجابة دولية شاملة ومنسقة».

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن شركاءها مثل تحالف اللقاحات (جافي) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يمكنهم البدء في شراء لقاحات جدري القردة، قبل منحهم الموافقة على ذلك في محاولة لتوصيل التطعيمات إلى إفريقيا بشكل أسرع، بسبب زيادة تفشي الفيروس في القارة.

ولا يمكن لمنظمات مثل «جافي»، التي تساعد الدول الفقيرة على شراء اللقاحات، أن تبدأ في شراء اللقاحات إلا بعد حصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية. لكن المنظمة خففت القواعد في هذه الحالة لتحريك المحادثات، لأن من المقرر أن تمنح الموافقة في غضون أسابيع قليلة.

ووافقت الجهات التنظيمية في دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، بالفعل على لقاحين من إنتاج شركة بافاريان نورديك الدنمركية وشركة كيه.إم بيولوجيكس اليابانية، ويجري استخدامهما على نطاق واسع منذ عام 2022.