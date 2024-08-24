تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون الطقس صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر واحتمال سقوط أمطار.



وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وتكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:61 والمد الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند عند الساعة12:31 والمد الثاني عند الساعة 53:01.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 45 31 80 25

دبي 42 32 65 30

الشارقة 44 31 60 25

عجمان 41 32 70 30

أم القيوين 42 31 80 30

رأس الخيمة 43 32 75 30

الفجيرة 35 30 90 45

العـين 44 32 50 20

ليوا 45 31 70 20

الرويس 41 32 90 30

السلع 45 31 95 20

دلـمـا 38 32 90 60

طنب الكبرى 40 32 85 45

طنب الصغرى 40 32 85 45

أبو موسى 41 33 80 40