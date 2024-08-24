"النشرة": تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال التوتر الشديد مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح جراء التصعيد الاسرائلي المتواصل ضد المنطقة".

ولفت الى انه "لم يفارق الطيران التجسسي نوع ام كا بطلعاته الاستكشافية سماء المنطقة حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.