افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال التوتر الشديد مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح جراء التصعيد الاسرائلي المتواصل ضد المنطقة".
ولفت الى انه "لم يفارق الطيران التجسسي نوع ام كا بطلعاته الاستكشافية سماء المنطقة حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.