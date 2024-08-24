الاحتلال يعتقل فلسطينيًا شمال طولكرم اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وفقا لـ"وفا".

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم ياسر غانم بعد مداهمة منزله في البلدة، وتفتيشه.

وقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو عريف شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار على خيام النازحين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء بالرصاص.