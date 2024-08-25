"حالته النفسية ساءت".. مريض يلقي نفسه من الطابق الخامس بمعهد الكبد في المنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

تفاجئ العاملون بمعهد الكبد القومي فى محافظة المنوفية، السبت، بسقوط مريض 56 عامًا، من الطابق الخامس ووفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع "م.ع.م" من محافظة القليوبية، إثر إقدامه على القفز من الطابق الخامس بمعهد الكبد القومي ووفاته، وذلك إثر مكوثه بالمعهد لتلقي العلاج، بداعي سوء حالته النفسية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.