مقتل 35 شخصا على الأقل في حادثي حافلة في باكستان

قُتل 35 شخصا على الأقل في حادثي حافلة منفصلين في باكستان، بينهم 12 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى إيران في زيارة حج، وفق ما أفاد مسؤولو إنقاذ.
وقتل 23 شخصا على الأقل عندما هوت حافلة كانوا على متنها في واد قرب بلدة أزاد باتان عند الحدود بين إقليم البنجاب وشطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية.
وفي حادث آخر، قتل 12 شخصا عندما هوت حافلتهم في واد على طريق مكران الساحلي في بلوشستان، بعد منعهم من العبور إلى إيران.
واوضح مسؤول الشرطة أسلم بانجولزاي الذي كان في مكان الحادث لفرانس برس، أن "هذا طريق خطير للغاية، مع العديد من المنعطفات والالتواءات. كان السائق مسرعا للغاية وسقطت الحافلة في واد عميق".
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