شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الرئيس هادي يعود من رحلته العلاجية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مساء امس الى العاصمة السعودية الرياض .
ووصل هادي بحسب مصادر عاملة في مكتبه فقد وصل قادما من الولايات المتحدة الامريكية التي كان فيها لإجراء عدد من الفحوصات الطبية .
وقال المصدر :" وصل فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي بسلامة الله وحفظه مساء الْيَوْم الى الرياض قادماً من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة. بحسب "عدن الغد".
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