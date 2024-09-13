شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الرئيس هادي يعود من رحلته العلاجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مساء امس الى العاصمة السعودية الرياض .

ووصل هادي بحسب مصادر عاملة في مكتبه فقد وصل قادما من الولايات المتحدة الامريكية التي كان فيها لإجراء عدد من الفحوصات الطبية .

وقال المصدر :" وصل فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي بسلامة الله وحفظه مساء الْيَوْم الى الرياض قادماً من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة. بحسب "عدن الغد".