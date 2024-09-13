شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. حرس الحدود يحبط عمليتي تهريب مخدرات في نجران وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 11,2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و29265 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. القبض على 5 مخالفين بجازان كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.