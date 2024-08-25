ترامب: دعونا لا نشهد حربا عالمية ثالثة لأن هذا ما تتجه إليه الأمور

اشار المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الى أن "القنابل تتساقط في كل مكان من الشرق الأوسط فمن يتفاوض نيابة عنا هناك؟"، لافتا الى ان "الرئيس الاميركي جو بايدن يقضي إجازة في كالفيورنيا ونائبته كاميلا هاريس منشغلة بحملتها الانتخابية".

وقال، "دعونا لا نشهد حربا عالمية ثالثة لأن هذا ما تتجه إليه الأمور".