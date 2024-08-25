اشار المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الى أن "القنابل تتساقط في كل مكان من الشرق الأوسط فمن يتفاوض نيابة عنا هناك؟"، لافتا الى ان "الرئيس الاميركي جو بايدن يقضي إجازة في كالفيورنيا ونائبته كاميلا هاريس منشغلة بحملتها الانتخابية".
وقال، "دعونا لا نشهد حربا عالمية ثالثة لأن هذا ما تتجه إليه الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: دعونا لا نشهد حربا عالمية ثالثة لأن هذا ما تتجه إليه الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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