رويترز عن مسؤول في حزب الله: حرصنا على التأكد من أن الرد على اغتيال شكر لن يؤدي لاندلاع حرب شاملة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حزب الله، قوله إنّ "الرد على مقتل القائد العسكري فؤاد شكر تأخر لأسباب سياسية أهمها مفاوضات التهدئة بشأن غزة".

ولفت المسؤول، وفق الوكالة، إلى "أننا حرصنا على التأكد من أن الرد على اغتيال فؤاد شكر لن يؤدي لاندلاع حرب شاملة".

وفي حين أعلن "حزب الله" أنّه سيعلن لاحقًا عن تفاصيل بشأن ردّه على إسرائيل، كان قد كشف صباح اليوم عن "الانتهاء من المرحلة الأولى (من الرد) بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثّكنات والمواقع الإسرائيليّة، تسهيلًا لعبور المسيّرات الهجوميّة باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرّر".

وذكر، في بيان، أنّ "عدد صواريخ الكاتيوشا الّتي أُطلقت حتّى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو"، مشيرًا إلى أنّ "‏المواقع الّتي تمّ استهدافها وإصابتها، هي: قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، قاعدة زعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع في الجولان السّوري المحتل، ثكنة يو أف في الجولان السّوري المحتل، قاعدة نفح في الجولان السّوري المحتل، قاعدة يردن في الجولان السّوري المحتل، قاعدة عين زي تيم ‏وثكنة راموت نفتالي".