البابا فرنسيس يلتقي غدًا وفدًا من أهالي شهداء مرفأ بيروت

يستقبل البابا فرنسيس غدًا وفدًا من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، وسيكون هناك لقاء موسع مع أمين دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين، وسيقام قداس برئاسة بارولين في Capela Paulina.
وسيلتقي وفد أهالي ضحايا المرفأ مجموعة من الصحافيين والمنظمات الأهلية، يشرح خلاله تعثر التحقيق لاحقاق العدالة.
ويضم الوفد نحو عشرين شخصًا، من ضمنهم بعض المتحدثين الرسميين باسم أهالي الضحايا، كنزيه العضم والد الشابة كريستال العضم، وليام نون شقيق رجل الإطفاء جو نون، سيسيل روكز شقيقة جوزيف روكز. ويسافر الوفد برفقة بعض الشخصيات الكنسية اللبنانية.
وسيشكل اللقاء محطة لتسليط الضوء بشكل أكبر على قضية أهالي الضحايا.
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