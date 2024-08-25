شرف الدين: الأمن العام متحمّس والأجواء توحي بأنّه لا يوجد ضغط عليه لحلّ موضوع النازحين

كشف وزير المهجّرين عصام شرف الدين، أن "لقاء الحكومة اليوم تناول موضوع الإغاثة والإيواء وخطّة الطوارئ وعلمنا كوزراء بالإجتماع عبر تطبيق الـwhatsapp"، مشيرا الى أن "توجّه الحكومة غربي، وأي إجتياح برّي لإسرائيل سيكون فاشلاً".

ورأى في حديث للـMTV، أن "الكلمة اليوم تعود للميدان، وقرار الحرب ليس بيد الحكومة أو فريق الممانعة إنّما بيد إسرائيل"، لافتا الى ان "حزب الله التزم بقواعد الإشتباك، ولم يقم بأي ردّ خلال فترة المفاوضات".

واشار الى أننا "تفاجأنا بتشكيل لجنة تضمّ 6 وزراء للتوجّه إلى سوريا وتمّ سحب التكليف منّي حينها"، مشيرا الى أنه "يبدو أنّ الأمن العام متحمّس والأجواء توحي بأنّه لا يوجد ضغط عليه لحلّ موضوع النازحين وموعدي معهم يوم الثلاثاء".