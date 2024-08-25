"حزب الله" نشر معلومات عن القاعدتَين اللتَين استهدفهما في عملية "يوم الأربعين" ردًا على اغتيال شكر

نشر الإعلام الحربي في حزب الله، معلومات عن القاعدتَين اللتَين استهدفهما الحزب في المرحلة الثانية من "عملية يوم الأربعين" ردًا على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر واستشهاد عدد من المدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "عمليتنا العسكرية أُنجزت كما خطط لها"، مشيرًا إلى أنّه وفق معلومات الحزب فإنّ عددًا من المسيّرات وصل لقاعدتَي غليلوت الاستخبارية قرب تل أبيب والدفاع الجوي في عين شيميا.
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