حاكم دبي: تجارتنا الخارجية اقتربت من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر

أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أن "دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية في تجارتها الخارجية غير النفطية".

واشار الى أن "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنويا، هدف كان يمثل تحديا كبيرا في وقتها، واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية، وهدفنا تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله".

ولفت الى أن "علاقاتنا الاقتصادية ترسخت مع مختلف الدول، حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%، ومع تركيا 15%، ومع العراق 41%، ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها، وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنويا، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".