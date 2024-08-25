زعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، "أننا أحبطنا هذا الصباح هجوما واسع النطاق من قبل حزب الله باتجاه العمق الإسرائيلي". وقال: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية مواطني إسرائيل في كل مكان"، مضيفًا "عازمون على تغيير الوضع الأمني في الشمال وسنواصل العمل على إعادة السكان إلى منازلهم". وذكر هاليفي "أننا نركز على قطاع غزة لتفكيك حماس وإعادة الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: نركز على قطاع غزة وعازمون على تغيير الوضع الأمني في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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