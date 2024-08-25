بوريل: أؤيد دعوة ميقاتي إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1701

اشار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى انني"أؤيد دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1701". وفي وقت سابق اليوم، أكّد ميقاتي، خلال اجتماعًا وزاريًّا في دارته، لمتابعة التطوّرات الميدانيّة الأخيرة في الجنوب، "أنّه يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التّصعيد"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أوّلًا، وتطبيق القرار 1701". وأشار إلى "موقف لبنان الدّاعم للجهود الدّوليّة الّتي يمكن أن تؤدّي إلى وقف إطلاق النّار في غزة".

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