الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية إعترضت هدفا جويا تم تحديده في شرق بحيرة طبريا

علن الجيش الاسرائيلي، أنه "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 07:03 – 07:05 شرق بحيرة طبريا، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في إعتراض هدف جوي مشبوه تم تحديده في المنطقة".

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