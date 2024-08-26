هيومن رايتس ووتش: على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة

اشارت "هيومن رايتس ووتش"، الى أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية في غزة وعليها وقف ذلك فورا"، مؤكدة أن "على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة".

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