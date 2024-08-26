جماعة الإخوان تطلب العفو من السلطات المصرية.. ومصطفى بكري يرد

الشارقة - اميمة ياسر - طلبت جماعة الإخوان المسلمين من السلطات المصرية "العفو مقابل اعتزال العمل السياسي، على أن يتم إطلاق سراح جميع المعتـ ـقلين من عناصرها".

وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بجماعة الإخوان في تصريحات تلفزيوينة أن "حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة طلب منه رسميا أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر، العفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماما، وإطلاق سراح المعتـ ـقلين من عناصرها بالسـ ـجون المصرية.

وفي المقابل، عقب الإعلامي المصري، والنائب بالبرلمان مصطفى بكري، على هذه الدعوة قائلا: "المبادره التي أطلقها حلمي الجزار نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في لندن، وتولى طرحها إعلاميا، ماجد عبد الله أحد كوادر الجماعة والتي تطالب السلطات المصرية بالعفو عن المحكوم عليهم من أعضاء الجماعه في مقابل إعتزال السياسة، أثارت جدلا وخلافا حادا في صفوف أعضاء الجماعة وهنا أتوقف أمام عدد من النقاط".

حيث أضاف خلال تدوينة له بموقع "X" "هذه النقاط كالتالي: "إن إطلاق هذه المبادرة دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة للحكم مرة أخرى، وفقدانها للظهير الشعبي وإدراكها بأن مشروع الثورة ضد نظام الحكم في مصر قد فشل، وأن ثقة الجماهير في كل أطروحاتهم تكاد تكون معدومة".