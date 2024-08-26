أول تعليق وتحذير من مصر من التصـ ـعيد بين إسـ ـرائيل وحزب الله

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف التصـ ـعيد في المنطقة، محذرا من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان.

وأكد السيسي خلال استقباله، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون والوفد المرافق له، أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصـ ـعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكدا ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأحد، إنها تتابع بقلق بالغ التصـ ـعيد الجاري على الجبهة اللبنانية -الإسـ ـرائيلية، داعية لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصـ ـعيد.