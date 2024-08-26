القاهرة الإخبارية: 52 شاحنة مساعدات إنسانية تتجه نحو منفذ كرم أبو سالم

الشارقة - اميمة ياسر - قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن 52 شاحنة من المساعدات توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، تمهيدا إلى دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال تغطية حية على الهواء، أن نحو 42 شاحنة مساعدات توجهت يوم أمس إلى القطاع، كان من بينها شاحنات تحمل جرعات تطعيم شلل الأطفال، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود.

وذكر أن «12 شاحنة من الشاحنات الـ52 أفرغت الحمولة الخاصة بها في محيط منفذ كرم أبو سالم، وعادت إلى الجانب المصري».

وتابع: «نحو 40 شاحنة لم تفرغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم، ولا أحد يعلم هل ستعود محملة بما دخلت به؛ بسبب التعنت الإسرائيلي الواضح والعراقيل التي يفرضها الاحتلال، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر».

وأشار إلى أن «كل الشاحنات التي دخلت أمس واليوم، أقل من نصف خمس الاحتياج اليومي لسكان القطاع، الذي يحتاج لدخول أكثر من 500 شاحنة يوميا».