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واشنطن : نشعر بالقلق من تصاعد الصراع بالشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا

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الشارقة - اميمة ياسر - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه يشعر بالقلق من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى "حرب إقليمية أوسع نطاقاً".

وأعرب سوليفان، عن أمله في ألا يتطور الأمر إلى تصعيد، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الراهن مع جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وأضاف أن الجهود لا تزال جارية في العاصمة المصرية القاهرة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين لم تسمهما، قولهما إن جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة، الأحد، انتهت دون اتفاق، لأن حركة "حماس" أو إسرائيل، لم توافقا على عدة تسويات قدمها الوسطاء من مصر وقطر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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