شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشن هجمات جوية واسعة النطاق.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام الصواريخ وصواريخ كروز وطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ووصف مراقبون في كييف الهجوم بأنه واحد من أعنف الهجمات الجوية التي شنتها روسيا خلال عامين ونصف من الحرب.

وجرى الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف ومناطق خيتومير وخميلنيتسكي وترنوبل ولفيف، بحسب تطبيق تنبيه المستخدمين بشأن الغارات الجوية. صواريخ بعيدة المدى وقال عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن كييف تواجه مشكلات في إمدادات الطاقة، ونشر الجيش الروسي نحو 11 قاذفة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز تو95-، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية.

كما ذكرت تقارير أن روسيا أطلقت صواريخ كينجال الأسرع من الصوت على أوكرانيا، كما تعرضت البلاد لهجمات جرى شنها من البحر الأسود.

ولم ترد معلومات بشأن حصيلة الضحايا والأضرار، وجرى الإبلاغ عن مقتل شخص واحد في كل من مدينة لوتسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.