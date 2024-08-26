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الرئيس الفلسطيني يصل الرياض للقاء ولي العهد السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ)

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين السعوديين، يأتي في مقدمتهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير بن عبد العزيز.

ويرافق عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غدا في العاصمة السعودية.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية إلى أن عباس سيبحث في الرياض حشد الدعم السعودي والعربي لمبادرته للتوجه إلى غزة.

كما سيبحث تطورات غزة وسبل إنهاء الحرب هناك ووقف إطلاق النار وفق التقارير.

وفي 15 أغسطس أعلن الرئيس الفلسطيني أمام البرلمان التركي أنه قرر التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ودعا عباس مجلس الأمن لتأمين وصوله مع القيادة الفلسطينية إلى غزة وستكون وجهته المقبلة هي القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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