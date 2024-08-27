الحلبي استقبل وفدا تربويا من "حزب الله" وعرض مع الدويهي حاجات المدارس في الشمال

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع وفد تربوي من "حزب الله"، ضم النائب الدكتور إيهاب حمادة، مسؤول التعبئة التربوية يوسف مرعي، المدير للعام المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الدكتور حسن يوسف، ومسؤول العلاقات في التعبئة الدكتور يوسف البسام، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشاري الحلبي.

وتحدث الوفد عن "تقديره للحلبي وفريق العمل في الوزارة على كل الجهود التي قاما بها لجهة العناية بالتلامذة النازحين والمعلمين الذين انتقلوا قسرا إلى مناطق اخرى". وأكد أن "الامتحانات الرسمية كانت بمثابة إنجاز يسجل للتربية، في ظل الأوضاع الاستثنائية والعدوان الإسرائيلي الطويل الأمد"، معتبرا أن "لبنان سجل انتصارا بالتربية على العدو، الذي عجز عن إجراء امتحانات في شمال إسرائيل".

وأشاد ب"المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية"، لافتا إلى أن "تلامذة المناطق الحدودية كانوا مستعدين، رغم ويلات الحرب، ونجحوا وتفوقوا في الامتحانات الرسمية"، وقال: "شكل قرار الوزير الحلبي بالإصرار على إجراء الإمتحانات فرصة لتحقيق طموحاتهم".

كذلك، أشاد الوفد ب"التقدم الحاصل في إنجاز مرحلة تدريب الخبراء في كتابة مناهج المواد ضمن ورشة تطوير المناهج في المركز التربوي، مما يبشر بإنجاز المناهج وتحقيق تقدم استراتيجي في التطوير التربوي".

من جهته، تحدث الحلبي مرحبا بالوفد، ومؤكدا "حرصه على المحافظة على مستوى الشهادة الرسمية"، مشيرا إلى "أهمية التعاون بين جميع المعنيين بالتربية التي تعني كل بيت في لبنان".

وتحدث عن "إنجاز الإمتحانات الرسمية"، لافتا إلى "المناهج التربوية التي وصلت إلى مرحلة وضع مصفوفة المدى والتتابع لجهة كتابة مناهج المواد"، وقال: "تم التطرق إلى التوجهات المزمع اعتمادها في المدارس الرسمية المقفلة في المنطقة الحدودية الجنوبية وتسجيل التلامذة للعام الدراسي الجديد. كما بحثنا أيضا في مطالب المعلمين وفي الإقبال المنتظر على المدارس الرسمية، في ظل النتائج المحققة وبعد عام دراسي كامل، رغم الظروف الصعبة جدا".

وتحدث المجتمعون عن "الحاجة إلى توسيع عدد مدارس الاستجابة، بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية الداعمة". كما كان عرض لمطالب المعلمين والمتعاقدين والمستعان بهم للتدريس في دوام بعد الظهر.

من جهة ثانية، استقبل الحلبي رئيسة المجلس لوطني للتنمية الاجتماعية الأخت زاهية فرنجية على رأس وفد من الجمعية، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، وتداول المجتمعون في قضايا تربوية عدة.

كذلك، استقبل الحلبي النائب اسطفان الدويهي، وعرض معه الأوضاع والحاجات التربوية لعدد من مدارس منطقة الشمال.