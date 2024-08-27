وفاة الوزير السابق المفوض في جامعة الدول العربية سليم أبو حرفوش

غيب الموت الوزير السابق المفوض في جامعة الدول العربية سليم ابو حرفوش. ووجخ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، برقية إلى عائلته جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الوزير السابق المفوض في جامعة الدول العربية سليم ابو حرفوش الذي عرفناه مناصرا لقضايا لبنان في المحافل العربية والدولية، وكرس جل عمره منسقا بين وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل العربية لما فيه مصلحة لبنان، ولا سيما في المؤتمرات التي كانت تعقد على مستوى وزراء العمل العرب، فكان رائدا في عملية اظهار الحق اللبناني في هذا المجال. لا يسعنا في هذه المناسب الأليمة الا ان نتقدم من عائلة الراحل باحر التعازي القلبية سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وعائلته الصبر والسلوان".

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