أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على المسلك الغربي للأوتوستراد مقابل ثكنة القوى السيّارة- الضبية، وعلى المسلك الغربي من الأوتوستراد بين نهر الموت والدورة مقابل مدينة الملاهي، وذلك اعتبارًا من السّاعة 23:00 من تاريخ 27/08/2024؛ وإلى حين الانتهاء".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "سيتمّ إشغال مسرب واحد أو أكثر من المسلك في المحلّتين، من دون قطع للطّريق أو تحويل للسّير"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير على أوتوستراد الضبية اعتبارًا من مساء اليوم للقيام بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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