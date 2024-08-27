الجيش: انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 27/8/2024، انتشلت عناصر من القوات البحرية في الجيش جثة شخص قبالة شاطئ طرابلس، وتولى الصليب الأحمر اللبناني نقلها إلى أحد المستشفيات".

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