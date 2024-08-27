وزير الزراعة استقبل وفدا من رابطة العاملين في اللبنانية ووعد بتلبية مطالبه وفق الإمكانات

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزراة وفدا من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية بحضور رئيس المكتب التربوي لحركة امل الدكتور علي مشيك ورئيس الرابطة الاستاذ ايمن ماجد، رئيس صندوق التعاضد الموظفين في الجامعة حسين عواد ونائب رئيس الرابطة الاستاذ طارق معوض كما حضر الاجتماع مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.

وطلب الوفد من الوزير إمكانية تقديم مساعدة عينية أو مادية للصندوق عبر المديرية العامة للتعاونيات، علماً انا عدد المستفيدين من الصندوق هو 6000 شخص، كما طلب الوفد إجراء مباراة محصورة لدخول الإجراء والمدربين الى ملاك الجامعة اللبنانية عبر اقتراح قانون، بالإضافة موضوع رفع الانتاجية للموظفين.

وأثنى الوزير الحاج حسن على دور الجامعة اللبنانية في ظل الأزمة القائمة ووعد بتلبية المطالب وفق الإمكانات المتاحة، كما وعد بمتابعة موضوع الإنتاجية مع الجهات المعنية لأنها حق لكل موظف.