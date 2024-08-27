تساءل النّائب السّابق نبيل نقولا، في رسالة مفتوحة وجّهها إلى وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، "هل تعلم وضع بعض مستشفيات لبنان، وبعض الأطبّاء الّذين يمصّون دم الشّعب؟"، مشيرًا إلى أنّ "أقلّ ما يُقال عن هذه المستشفيات أنّها "كرخانات وحارة كلّ مين إيدو إلو".
وتمنّى على الأبيض "إقفال هذه المستشفيات بالشّمع الأحمر، لأنّها ليست للاستشفاء بل للقضاء والقدر"، محذّرًا وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي أنّه "إذا لم يسارعا الى إقفالها، سأعتبرهما مشاركين في الإهمال وتعريض حياة النّاس للخطر". ولفت إلى "أنّني أكتفي الآن بعدم ذكر المستشفيات إعلاميًّا، في انتظار التّواصل معي كي أعطي أسماءها".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا لوزير الصحة: بعض المستشفيات أشبه بـ"كرخانات" وأتمنى عليك إقفالها بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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