لابيد: لن نتمكن من إعادة 108 مختطفين بالعمليات الخاصة ويجب إبرام صفقة الآن وإعادتهم

هنّأ زعيم المعارضة الإسرائيليّة ​يائير لابيد​، "القوّات الأمنيّة الإسرائيليّة على العمليّة المعقّدة والنّاجحة لعودة فرحان قاضي، من أَسر حركة "حماس"، مشيرًا إلى "أنّنا لن نتمكّن من إعادة 108 مختطفين في العمليّات الخاصّة، ليس لديهم الوقت. يجب أن نعقد صفقةً ونعيدهم إلى منازلهم الآن".

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "في عمليّة مشتركة للجيش والشاباك، تمّ اليوم تحرير المختطف الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ من العمر 52 عامًا، الّذي اختُطف من قبل "حماس" في السّابع من تشرين الأوّل الماضي".