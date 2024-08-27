ذكرت تقارير إعلامية أن عاملين اثنين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار إطار عجلات طائرة أثناء إزالته في منشأة عمليات شركة دلتا إيرلاينز الأميركية للطيران في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي اليوم.
واوضحت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في في" أتلانتا نقلا عن مصادر إن "موظفا في دلتا ومتعاقد قتلا عندما انفجر إطار طائرة أثناء إزالته". وأصيب موظف آخر في دلتا في الواقعة.
واردفت المحطة نقلا عن معلومات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 2 وإصابة ثالث في حادث بمنشأة لشركة دلتا الأميركية للطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.