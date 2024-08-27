مقتل 2 وإصابة ثالث في حادث بمنشأة لشركة دلتا الأميركية للطيران

ذكرت تقارير إعلامية أن عاملين اثنين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار إطار عجلات طائرة أثناء إزالته في منشأة عمليات شركة دلتا إيرلاينز الأميركية للطيران في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي اليوم.

واوضحت قناة "دبليو.إس.بي-تي.في في" أتلانتا نقلا عن مصادر إن "موظفا في دلتا ومتعاقد قتلا عندما انفجر إطار طائرة أثناء إزالته". وأصيب موظف آخر في دلتا في الواقعة.

واردفت المحطة نقلا عن معلومات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى أتلانتا من لاس فيغاس يوم الأحد.