وزارة البترول المصرية أعلنت اكتشافا نفطيا جديدا في الصحراء الغربية

أشارت وزارة البترول والثّروة المعدنيّة في ​مصر،​ في بيان، أنّ "شركة "خالدة" للبترول القائمة بالعمليّات في منطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية، أعلنت تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس-1، حيث تمّ القيام بالاختبار للبئر بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم؛ بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعّب غاز مصاحب"، لافتةً إلى أنّ "التّسجيلات الكهربائيّة للبئر كانت قد أثبتت وجود شواهد بتروليّة بمكوّن الباليوزوي، بإجمالي سمك صافي 462 قدمًا".

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