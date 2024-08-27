اندلاع حريق كبير في بلدة بلاط في جبيل والدفاع المدني يعمل على إخماده

اندلع حريق كبير في بلدة بلاط يكاد يقترب من المنازل، ويعمل عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الإقليمي ومركز بجة بمساعدة صهاريج خاصّة، على إخماده.

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