شكرا لقرائتكم خبر عن يهدد مئات الآلاف.. ظهور جدري القردة في منطقة لاجئين بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهرت عشرات حالات الاشتباه بفيروس جدري القردة بين لاجئين ونازحين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق بسبب صعوبة الوصول للمتضررين، بالإضافة إلى الظروف السيئة التي تواجه الكثير من اللاجئين مما يعني أنه من الصعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل منع الفيروس من الانتشار.

وتحدث الين ماينا مسؤول الصحة بالمفوضية عن نحو 40 حالة اشتباه بجدري القردة. أعراض جدري القردة ويشار إلى أن هناك مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في المنطقة، ويرتبط فيروس إمبوكس، الذي يعرف رسميا باسم جدري القردة بظهور آفات جلدية وحمى وألم في العضلات.

ويوجد لقاحان لهذا الفيروس، ولكنهما بكميات قليلة في أفريقيا، ويعتقد الخبراء أن السلالة الجديدة، التي تنتشر سريعا في مناطق بوسط أفريقيا، من المرجح أن تكون أكثر قدرة على العدوى مقارنة بالسلالات السابقة، ويمكن أن تسبب عدوى أكثر حدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (إمبوكس) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا ، ولم تستبعد احتمالية انتشاره لخارج الدول الأفريقية.