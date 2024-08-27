وزير التجارة العراقي: تذليل العقبات أمام الشركات المصرية لزيادة التبادل التجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات المصرية لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموح وحجم العلاقة بين البلدين.

وقال الغريري في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحالية للقاهرة تأتي لتحقيق تعاون وتكامل حقيقي لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية، والشركات العراقية إلى السوق المصرية، مضيفا أن السوداني التقى خلال زيارته عددا من المستثمرين، وتم الاتفاق على عقد لقاء في بغداد مع رجال الصناعة، وأن تكون مشاركة الشركات المصرية في معرض بغداد الدولي المقبل فاعلة واستثنائية.

وأضاف أن هناك الكثير من القرارات والإجراءات التي وجه بها السوداني استكمالا للتوجيهات السابقة، خاصة ما يتعلق بتذليل العقبات أمام دخول الصناعات المصرية إلى العراق، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتكون هناك صناعة حقيقية منها الدوائية والغذائية، موضحا أن مصر والعراق يؤمنان بالتعاون التام والكامل وتذليل جميع العقبات .

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد بدأ، صباح اليوم، زيارة رسمية تشمل مصر وتونس، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية له في مدينة العلمين الجديدة.