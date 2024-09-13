استقرار حالة فهد المولد في العناية المركزة.. ماذا حدث؟

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش النجم السعودي فهد المولد، لاعب اتحاد جدة السابق والشباب الحالي، حالة طبية صعبة، بعدما تعرض لحادث أليم كاد أن يودي بحياته بالأمس الخميس.



وتعرض الدولي السعودي لسقوط من شرفة منزله، ليُنقل على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قصة حادث فهد المولد كاملة

يستقر فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب في قسم العناية الطبية الفائقة في مستشفى راشد بمدينة دبي بعد تعرضه لحادث عرضي في منزله.

وكان نجم المنتخب السعودي قد سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي صباح يوم الخميس ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، وتم نقله على وجه السرعة بعد إصابته بكسور متعددة.

وتتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي فيلا اللاعب لمعرفة أسباب الحادث.

ولم يكن مع المولد أي أحد في المنزل لحظة وقوع الحادث، إذ غادر أصدقاءه قبل وقوع الحادث بثلاث ساعات.