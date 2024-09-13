اخبار الرياضه

استقرار حالة فهد المولد في العناية المركزة.. ماذا حدث؟

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش النجم السعودي فهد المولد، لاعب اتحاد جدة السابق والشباب الحالي، حالة طبية صعبة، بعدما تعرض لحادث أليم كاد أن يودي بحياته بالأمس الخميس.


وتعرض الدولي السعودي لسقوط من شرفة منزله، ليُنقل على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قصة حادث فهد المولد كاملة

يستقر فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب في قسم العناية الطبية الفائقة في مستشفى راشد بمدينة دبي بعد تعرضه لحادث عرضي في منزله.
وكان نجم المنتخب السعودي قد سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي صباح يوم الخميس ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، وتم نقله على وجه السرعة بعد إصابته بكسور متعددة.
وتتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي فيلا اللاعب لمعرفة أسباب الحادث.
ولم يكن مع المولد أي أحد في المنزل لحظة وقوع الحادث، إذ غادر أصدقاءه قبل وقوع الحادث بثلاث ساعات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا