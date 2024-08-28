فرنسا.. جولة مشاورات ثانية بحثاً عن حكومة جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

بعد رفضه القاطع تشكيل حكومة يسارية التوجه، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس دورة جديدة من المشاورات، بحثاً عن رئيس وزراء. ويستأنف ماكرون المشاورات في ظل ضبابية تامة، إذ لم يدع إليها لا اليمين المتشدد ولا اليسار المتطرف، فيما رفض بعض المسؤولين المدعوين المشاركة، وستشمل الاستشارات شخصيات لم تكشف أسماؤهم، وبينهم رؤساء سابقون. وتبدأ المشاورات الجديدة بعدما رفض ماكرون الاثنين تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.