سلطات كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات أقر بالتجسس لصالح عميل صيني

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية أن "مسؤول الاستخبارات العسكرية الذي وجهت إليه اتهامات هذا الأسبوع ببيع أسرار عسكرية، تم تجنيده من قبل عميل صيني مشتبه به في عام 2017".

وحسب وكالة "يونهاب"، وجهت النيابة العسكرية للمسؤول تهما تتعلق بـ"مساعدة العدو وتلقي الرشوة وانتهاك قانون حماية الأسرار العسكرية"، لقيامه بتسريب الأسرار مقابل المال.

واشارت الى أنه "وفقا للتحقيقات، زعم المسؤول (49 عاما) أنه تم أخذه من قبل أشخاص صينيين في مطار في مدينة يانجي بشرق الصين في أبريل/نيسان 2017، حيث زارها للقاء بعض المتعاونين معه. وعُرض عليه العمل لصالح العميل الصيني المشتبه به، مشيرا إلى أنه قبل العرض لأن سلامة عائلته كانت مهددة".

ولفتت الوكالة الى انه "أوضح أنه كان يتواصل مع العميل الصيني من خلال الرسائل الصوتية في لعبة داخل تطبيق مراسلة شهير في الصين".

واضافت الوكالة أن "النيابة أكدت أن التحقيق لا يزال جاريا"، لافتة إلى "احتمال أن يكون العميل الصيني عميلا لكوريا الشمالية".