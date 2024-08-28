أعلن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ديفيد كوهين، أن "مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس سؤال سيجيب عليه إلى حد كبير زعيم الحركة".
واشار في قمة للاستخبارات والأمن القومي بواشنطن، الى أن "الإسرائيليين يُظهرون جدية في المفاوضات".
ويعمل وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إبرام اتفاق بين الجانبين ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب مدير السي آي إيه: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مصيره بيد حماس والإسرائيليون يبدون جدية في المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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