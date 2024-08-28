بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة عند 4.5% بسبب مخاطر حرب غزة

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا لحالة عدم اليقين الجيوسياسي التي رفعت المخاطر الاقتصادية إلى جانب ارتفاع التضخم.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. ويشعر المركزي الإسرائيلي بالقلق إزاء علاوة المخاطر في إسرائيل، التي ارتفعت منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تشرين الأول.

واوضح بنك إسرائيل في بيان، "في ضوء الحرب المستمرة، تركز سياسة لجنة السياسات النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".