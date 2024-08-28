الأمم المتحدة: العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بمفاقمة الوضع الكارثي

اعلنت الأمم المتحدة، أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بمفاقمة الوضع الكارثي"، مشيرة الى أن "على إسرائيل بصفتها القوة المحتلة أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأكدت أن "الفلسطينيين يتعرضون لقيود شديدة على الحركة والتعبير وتدمر منازلهم ويتم تهجيرهم قسرا"، موضحة أن "آلاف الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال والتعذيب والعنف المستمر من قبل المستوطنين".
وذكرت أن "ارتفاع عدد القتلى في الضفة منذ 7 تشرين الاول إلى 637 وهذا يمثل أعلى عدد من الوفيات خلال 8 أشهر".
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