الخارجية الروسية اعلنت منع 92 مواطنا أميركيا من دخول أراضيها بينهم صحافيون

أعلنت وزارة الخارجية الروسية "منع 92 مواطنا أميركيا من دخول أراضيها، بينهم صحافيون في وسائل إعلام بارزة، متهمون بنشر معلومات خاطئة عن الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا".

واشارن الوزارة في بيان، الى أن "دخول روسيا ممنوع نهائيا على 92 مواطنا أميركيا يمثلون عالم الأعمال، إضافة إلى شخصيات في مجالي الأبحاث والثقافة، وصحافيين ووسائل إعلام".