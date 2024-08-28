نتانياهو من الحدود الشمالية مع لبنان: الهجوم الاستباقي على لبنان ليس نهاية المطاف وسنواصل لإعادة السكان

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من الحدود الشمالية مع لبنان، الى أن "الهجوم الاستباقي على لبنان ليس نهاية المطاف وسنواصل لإعادة السكان".

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