بوحبيب التقى قنصل لبنان الفخري في باناما: متابعة قضية اللبنانيين الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية

أفاد قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج في بيان أنه التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وعرضا للاوضاع العامة في لبنان وباناما.
وأضاف الحاج أنه "وضع بو حبيب في اجواء العلاقة بين البلدين، وأطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وبخاصة لجهة الظروف التي تحيط بعدد من أبناء الجالية الموقوفين هناك بجرائم جزائية".
وأعطى الوزير بو حبيب توجيهاته بـ "ضرورة متابعة قضية اللبنانيين الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، في ظل عدم وجود اتفاق استرداد موقوفين بين لبنان وباناما.
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