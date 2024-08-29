حملة هاريس تستعين بمحامية مصرية الأصل للتواصل مع الناخبين العرب

ذكر مصدران إن حملة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمرشحة للرئاسة الأميركية، استعانت بمحامية أميركية مصرية الأصل كانت مسؤولة سابقا في وزارة الأمن الداخلي للمساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأميركيين العرب الذين يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني.

وستتولى بريندا عبد العال مهمة حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة. وعينت هاريس بالفعل المحامية الأميركية أفغانية الأصل نصرينا باركزي للتواصل مع الأميركيين المسلمين.

ولم تعلق حملة هاريس بعد على تعيين بريندا عبد العال.