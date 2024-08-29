إضراب الطيارين في ديسكفر إيرلاينز يمتد إلى طائرات الشحن

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن ينضم طيارو رحلات الشحن في شركة لوفتهانزا سيتي لاين، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، لإضراب الطيارين في شركة ديسكفر، وهي شركة تابعة أخرىا، حيث سيمتنعون عن العمل اليوم الخميس الساعة 6 مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

وقالت نقابة الطيارين الألمانية «في سي» إن الإضراب في سيتي لاين هو تحرك تضامني مع طياري ديسكفر. وسوف تتضرر ثماني رحلات شحن بالإضراب، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت لوفتهانزا سوف تلغي تلك الرحلات أو سوف تلجأ لطيارين آخرين لمواصلة العمليات.

ودخل الإضراب في ديسكفر يومه الثالث اليوم الخميس، وقد تسبب حتى الآن في عدد محدود من الإلغاءات حيث إن شركات الطيران الشريكة الأخرى في مجموعة لوفتهانزا تولت المسارات.

وجرى اليوم الخميس إلغاء رحلة واحدة من رحلات المسافات الطويلة، والعديد من الرحلات الأوروبية، في ديسكفر التي تأسست في 2021 وتقدم رحلات لوجهات العطلات الشهيرة للسياح الألمان.

وجاءت الإضرابات المنظمة من جانب نقابة الطيارين «في سي» ونقابة الضيافة الجوية «يو إف أو»، بعدما توصلت إدارة لوفتهانزا لاتفاق عمل مع النقابة الخصم فيردي.

ولا تمثل فيردي سوى عدداً صغيراً من الطيارين وأطقم الضيافة في مجموعة لوفتهانزا، بحسب نقابتي «في سي» و«يو إف أو» اللتين تستخدمان الإضرابات للمطالبة بصفقات تفاوض جماعية خاصة بهما مع الشركة.